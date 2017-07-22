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Venezuelans protest Maduro’s plan to rewrite constitution

By Michael Weissenstein and Fabiola Sanchez
Associated Press

Published: July 22, 2017 - 06:19 PM
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Anti-government protesters face-off with security forces blocking them from marching to the Supreme Court to support new magistrates named to the government-dominated Supreme Court by opposition-led led National Assembly, in Caracas, Venezuela, Saturday. Thousands attempted to march toward the embattled nation's Supreme Court in an escalating push to stop President Nicolas Maduro from proceeding with his plans to rewrite the constitution. (AP Photo/Fernando Llano)


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