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Marines on float stand still throughout parade to re-enact flag raising

Vets stand frozen in time to re-enact iconic war scene to honor past, teach future generations

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: July 4, 2017 - 04:38 PM | Updated: July 4, 2017 - 10:42 PM
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Marines hold the flag pole helping to recreate the flag raising at Iwo Jima on a float on Tuesday at the Stow Fourth of July parade in Stow. The tradition has lasted 20 years in the 2.2 mile parade. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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While most other participants in Stow’s Fourth of July parade made their way along the parade route waving, marching or throwing candy to the crowds, six Marine veterans stood completely still.

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