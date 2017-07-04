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Marines on float stand still throughout parade to re-enact flag raising

Vets stand frozen in time to re-enact iconic war scene to honor past, teach future generations

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: July 4, 2017 - 04:38 PM | Updated: July 5, 2017 - 12:40 PM
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Marines recreate the flag raising at Iwo Jima on a float on Tuesday at the Stow Fourth of July parade in Stow. The tradition has lasted 20 years in the 2.2 mile parade. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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