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Virtual reality coaster and Melt eatery coming to Cedar Point this summer

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: February 26, 2017 - 05:57 PM | Updated: February 27, 2017 - 03:08 PM
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The Iron Dragon is a suspended steel coaster at Cedar Point and is a candidate for a VR upgrade. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


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