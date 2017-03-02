VP Mike Pence used a private email account to conduct state of Indiana business

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlrZSBQZW5jZSB1c2VkIGEgcHJpdmF0ZSBl
bWFpbCBhY2NvdW50IHRvIGNvbmR1Y3QgcHVibGljIGJ1c2luZXNzIGFzIEluZGlhbmEmIzgyMTc7
cyBnb3Zlcm5vciwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHB1YmxpYyByZWNvcmRzIG9idGFpbmVkIGJ5IHRoZSBJ
bmRpYW5hcG9saXMgU3Rhci48L3A+PHA+VGhlIG5ld3NwYXBlciByZXBvcnRlZCBUaHVyc2RheSB0
aGF0IGVtYWlscyBwcm92aWRlZCB0aHJvdWdoIGEgcHVibGljIHJlY29yZHMgcmVxdWVzdCBzaG93
IHRoYXQgUGVuY2UgY29tbXVuaWNhdGVkIHdpdGggYWR2aXNlcnMgdGhyb3VnaCBoaXMgcGVyc29u
YWwgQU9MIGFjY291bnQgb24gaG9tZWxhbmQgc2VjdXJpdHkgbWF0dGVycyBhbmQgc2VjdXJpdHkg
YXQgdGhlIGdvdmVybm9yJiM4MjE3O3MgcmVzaWRlbmNlIGR1cmluZyBoaXMgZm91ciB5ZWFycyBh
cyBnb3Zlcm5vci48L3A+PHA+VGhlIHZpY2UgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3Mgc3Bva2VzbWFuLCBN
YXJjIExvdHRlciwgc2FpZCBQZW5jZSAmIzgyMjA7bWFpbnRhaW5lZCBhIHN0YXRlIGVtYWlsIGFj
Y291bnQgYW5kIGEgcGVyc29uYWwgZW1haWwgYWNjb3VudCYjODIyMTsgbGlrZSBwcmV2aW91cyBn
b3Zlcm5vcnMgaW4gdGhlIHN0YXRlLiBMb3R0ZXIgc2FpZCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIGhpcyB0ZXJt
IFBlbmNlIGRpcmVjdGVkIG91dHNpZGUgY291bnNlbCB0byByZXZpZXcgYWxsIG9mIGhpcyBjb21t
dW5pY2F0aW9ucyB0byBlbnN1cmUgdGhhdCBzdGF0ZS1yZWxhdGVkIGVtYWlscyB3ZXJlIHRyYW5z
ZmVycmVkIGFuZCBwcm9wZXJseSBhcmNoaXZlZCBieSB0aGUgc3RhdGUuPC9wPjxwPkFzIFByZXNp
ZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBydW5uaW5nIG1hdGUsIFBlbmNlIGZyZXF1ZW50bHkg
Y3JpdGljaXplZCByaXZhbCBIaWxsYXJ5IENsaW50b24mIzgyMTc7cyB1c2Ugb2YgYSBwcml2YXRl
IGVtYWlsIHNlcnZlciBhcyBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hJiM4MjE3O3Mgc2VjcmV0YXJ5
IG9mIHN0YXRlLCBhY2N1c2luZyBoZXIgb2YgcHVycG9zZWx5IGtlZXBpbmcgaGVyIGVtYWlscyBv
dXQgb2YgcHVibGljIHJlYWNoIGFuZCBzaGllbGRpbmcgaGVyIGZyb20gc2NydXRpbnkuPC9wPjxw
PkxvdHRlciBzYWlkICYjODIyMDt0aGUgY29tcGFyaXNvbiBpcyBhYnN1cmQmIzgyMjE7IGJlY2F1
c2UgQ2xpbnRvbiBoYWQgc2V0IHVwIGEgcHJpdmF0ZSBzZXJ2ZXIgaW4gaGVyIGhvbWUgYXQgdGhl
IHN0YXJ0IG9mIGhlciB0ZW51cmUgYXQgdGhlIFN0YXRlIERlcGFydG1lbnQgYW5kLCB1bmxpa2Ug
Q2xpbnRvbiwgUGVuY2UgZGlkIG5vdCBoYW5kbGUgYW55IGNsYXNzaWZpZWQgbWF0ZXJpYWwgYXMg
SW5kaWFuYSYjODIxNztzIGdvdmVybm9yLjwvcD48cD5CdXQgdGhlIGdvdmVybm9yJiM4MjE3O3Mg
YWNjb3VudCBmYWNlZCBzZWN1cml0eSBpc3N1ZXMuIFBlbmNlJiM4MjE3O3MgQU9MIGFjY291bnQg
d2FzIHN1YmplY3RlZCB0byBhIHBoaXNoaW5nIHNjaGVtZSBsYXN0IHNwcmluZywgYmVmb3JlIGhl
IHdhcyBjaG9zZW4gYnkgVHJ1bXAgdG8gam9pbiB0aGUgdGlja2V0LiBQZW5jZSYjODIxNztzIGNv
bnRhY3RzIHdlcmUgc2VudCBhbiBlbWFpbCBmYWxzZWx5IGNsYWltaW5nIHRoYXQgdGhlIGdvdmVy
bm9yIGFuZCBoaXMgd2lmZSB3ZXJlIHN0cmFuZGVkIGluIHRoZSBQaGlsaXBwaW5lcyBhbmQgbmVl
ZGVkIG1vbmV5LjwvcD48cD5UaGUgZ292ZXJub3IgbW92ZWQgdG8gYSBkaWZmZXJlbnQgQU9MIGFj
Y291bnQgd2l0aCBhZGRpdGlvbmFsIHNlY3VyaXR5IG1lYXN1cmVzLCBMb3R0ZXIgc2FpZCwgYnV0
IGhhcyBzaW5jZSBzdG9wcGVkIHVzaW5nIHRoZSBuZXcgcGVyc29uYWwgYWNjb3VudCBzaW5jZSBo
ZSB3YXMgc3dvcm4gaW4gYXMgdmljZSBwcmVzaWRlbnQuPC9wPjxwPlRoZSBuZXdzcGFwZXIgcmVw
b3J0ZWQgdGhhdCB0aGUgb2ZmaWNlIG9mIFBlbmNlJiM4MjE3O3Mgc3VjY2Vzc29yLCBJbmRpYW5h
IEdvdi4gRXJpYyBIb2xjb21iLCByZWxlYXNlZCBtb3JlIHRoYW4gMzAgcGFnZXMgZnJvbSBQZW5j
ZSYjODIxNztzIEFPTCBhY2NvdW50LCBidXQgZGVjbGluZWQgdG8gcmVsZWFzZSBhbiB1bnNwZWNp
ZmllZCBudW1iZXIgb2YgZW1haWxzIGJlY2F1c2UgdGhleSB3ZXJlIGNvbnNpZGVyZWQgY29uZmlk
ZW50aWFsLjwvcD48cD5QdWJsaWMgb2ZmaWNpYWxzIGFyZSBub3QgYmFycmVkIGZyb20gdXNpbmcg
cGVyc29uYWwgZW1haWwgYWNjb3VudHMgdW5kZXIgSW5kaWFuYSBsYXcsIGJ1dCB0aGUgbGF3IGlz
IGludGVycHJldGVkIHRvIG1lYW4gdGhhdCBhbnkgb2ZmaWNpYWwgYnVzaW5lc3MgY29uZHVjdGVk
IG9uIHByaXZhdGUgZW1haWwgbXVzdCBiZSByZXRhaW5lZCB0byBjb21wbHkgd2l0aCBwdWJsaWMg
cmVjb3JkIGxhd3MuPC9wPjxwPlRoZSBzdGF0ZSByZXF1aXJlcyBhbGwgcmVjb3JkcyBwZXJ0YWlu
aW5nIHRvIHN0YXRlIGJ1c2luZXNzIHRvIGJlIHJldGFpbmVkIGFuZCBhdmFpbGFibGUgZm9yIHB1
YmxpYyBpbmZvcm1hdGlvbiByZXF1ZXN0cy4gRW1haWxzIGludm9sdmluZyBzdGF0ZSBlbWFpbCBh
Y2NvdW50cyBhcmUgY2FwdHVyZWQgb24gdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3Mgc2VydmVycywgYnV0IGFu
eSBlbWFpbHMgdGhhdCBQZW5jZSBtYXkgaGF2ZSBzZW50IGZyb20gaGlzIEFPTCBhY2NvdW50IHRv
IGFub3RoZXIgcHJpdmF0ZSBhY2NvdW50IHdvdWxkIG5lZWQgdG8gYmUgcmV0YWluZWQuPC9wPjxw
PkF0IHRoZSBlbmQgb2YgaGlzIHRlcm0sIFBlbmNlIGhpcmVkIHRoZSBJbmRpYW5hcG9saXMgbGF3
IGZpcm0gb2YgQmFybmVzICZhbXA7IFRob3JuYnVyZyB0byBjb25kdWN0IGEgcmV2aWV3IG9mIGFs
bCBvZiBoaXMgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgYW5kIHRoYXQgcmV2aWV3IGlzIHN0aWxsIG9uZ29pbmcs
IExvdHRlciBzYWlkLiBBbnkgY29ycmVzcG9uZGVuY2UgYmV0d2VlbiBQZW5jZSYjODIxNztzIEFP
TCBhY2NvdW50IGFuZCBhbnkgYWlkZXMgdXNpbmcgYSBzdGF0ZSBlbWFpbCBhY2NvdW50IHdvdWxk
IGhhdmUgYmVlbiBhdXRvbWF0aWNhbGx5IGFyY2hpdmVkLCBoZSBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.