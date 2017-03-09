All CATEGORIES
☰ Menu

Talk show

Warriors forward Draymond Green tells LeBron business partner Maverick Carter on new show about how he spent $21,000 at nightclub

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 9, 2017 - 03:20 PM | Updated: March 10, 2017 - 02:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A new original series, Kneading Dough, discusses the financial realities professional athletes face from the moment they sign their first contract. The debut episode of Kneading Dough features NBA All Star Draymond Green, (right) who opens up to Maverick Carter (left) about the lessons he learned his first year in the league, how he selects his investments, and his financial goal to become a billionaire. (Uninterrupted)


MORE IN NEWS

planthero11cut PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Norton company employee’s safety innovation takes top state award after using spare parts to prevent costly spills - 8:13 PM

A Norton company employee’s creation of a system to cut down on spills and hand injuries is the first-place winner in the annual Ohio Safety Innovation Awards.

sidewalk10cut_02
Homeowners qualify for help with sidewalk repairs, if it’s partly the city’s problem
art11cut_01
Art project lets residents show love for city by lighting up hearts - 9:18 PM
gilchrist11cut
Veteran who set himself on fire in Highland Square after election dies in hospital
beasley10cut_01
Serial killer website features painting signed by Akron man convicted of Craigslist murders
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next