All CATEGORIES
☰ Menu

Talk show

Warriors forward Draymond Green tells LeBron business partner Maverick Carter on new show about how he spent $21,000 at nightclub

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 9, 2017 - 03:20 PM | Updated: March 10, 2017 - 02:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A new original series, Kneading Dough, discusses the financial realities professional athletes face from the moment they sign their first contract. The debut episode of Kneading Dough features NBA All Star Draymond Green, (right) who opens up to Maverick Carter (left) about the lessons he learned his first year in the league, how he selects his investments, and his financial goal to become a billionaire. (Uninterrupted)


MORE IN NEWS

summa12cut_1 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron City Hospital ER nurses say physician staffing change has put patients at risk; Summa, doctors deny allegation - 11:03 PM

Nine registered nurses who work at Summa Akron City Hospital’s emergency room said they believe some of the physicians who took over the ER Jan. 1 put patients’ lives in danger.

tara12cut_1
Akron City Councilwoman wants to see Summa get past crisis, put aside egos - 10:36 PM
heights12cut_1
Firestone High brings Miranda's innovative musical ‘In the Heights’ to Akron
Bob Dyer: Let the sun shine - 10:19 PM
Eight Summit County government entities cited for public records violations in 2016 - 12:11 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next