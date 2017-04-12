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Watchdog: Inmates hid computers, tapped into prison network

Associated Press

Published: April 12, 2017 - 05:01 PM

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