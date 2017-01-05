Water service restored in city of Green; no boil alert issued

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UmVzaWRlbnRzIG9mIEdyZWVuIHdobyBwdXJjaGFzZSB3YXRlciBmcm9tIHRoZSBjaXR5JiM4
MjE3O3Mgc3VwcGxpZXIgaGFkIHRoZWlyIHNlcnZpY2UgcmVzdG9yZWQgZWFybHkgVGh1cnNkYXkg
YWZ0ZXIgYSB3YXRlciBtYWluIGJyZWFrIHRoZSBwcmV2aW91cyBuaWdodCBjYXVzZWQgYSBkaXNy
dXB0aW9uLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBGYWNlYm9vayBwYWdlLiA8L3A+
PHA+VGhlIGNpdHkgcG9zdGVkIGFuIGFubm91bmNlbWVudCBzaG9ydGx5IGJlZm9yZSA3IGEubS4g
Y29uZmlybWluZyBzZXJ2aWNlIHdhcyByZXN0b3JlZCBhZnRlciB0aGUgYnJlYWsgbGVmdCByZXNp
ZGVudHMgd2l0aG91dCBwcmVzc3VyZSBhdCBhYm91dCAxMSBwLm0uIFdlZG5lc2RheS4gTm8gYm9p
bCBhbGVydCB3YXMgaXNzdWVkLjwvcD48cD5BcXVhIE9oaW8sIGEgTWFzc2lsbG9uIGNvbXBhbnks
IHByb3ZpZGVzIHdhdGVyIHRvIHRoZSBjaXR5LiBTdGF0ZXdpZGUsIHRoZSBjb21wYW55IGhhcyBh
Ym91dCA1MDAsMDAwIGN1c3RvbWVycyBpbiAxOSBjb3VudGllcywgaW5jbHVkaW5nIDM1LDAwMCBp
biBTdW1taXQgYW5kIFN0YXJrIGNvdW50aWVzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.