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Wayward cat Shep finally rescued after three days high atop Copley Township roof

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 18, 2016 - 06:55 PM
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Seven-year-old Xoe Maki holds her cat, Shep, who spent three days high atop a barn room at Walterville Propane off Cleveland Massillon road in Copley Township. The Copley Fire Department rescued Shep about 5 p.m. Friday. (Copley Fire Dept. Lt. Jeff Varga photo)


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