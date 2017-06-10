All CATEGORIES
☰ Menu

What’s next for Comey? Maybe law, corporate work, politics

By Eric Tucker
Associated Press

Published: June 10, 2017 - 05:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Former FBI director James Comey testifies before the Senate Select Committee on Intelligence, on Capitol Hill in Washington, Thursday. So what's next for James Comey? His dry quip at a Senate hearing that he was "between opportunities" vastly understates the career prospects available to him now  not to mention the long-running public fascination with the veteran lawman. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


MORE IN NEWS

macron11cut_1 - Akron Beacon Journal
Bryon Macron: The mystery of the Lafayette Township trustee’s death continues as his widow searches for clues

LAFAYETTE TWP.: A Christmas tree trimmed with white lights, a heart ornament and the word “hope” still stands in the front room of Bryon Macron’s tidy colonial at the end of a cul-de-sac outside Medina.

recovery11cut_05
Addiction specialist shares her husband’s battle to quit painkillers
dyer11cut_01
Bob Dyer: UA spent $60,000 just to find coach
911 call brings a discussion about journalistic ethics
poppins11_01
‘Mary Poppins’ takes flight as All-City Musical returns to Akron Civic Theatre
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next