All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Finals

Where is the LeBron James/Kevin Durant hip-hop song recorded in Akron six years ago?

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 5, 2017 - 03:04 PM | Updated: June 6, 2017 - 09:03 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Golden State Warriors forward Kevin Durant, left, drives on Cleveland Cavaliers forward LeBron James during the second half of Game 2 of basketball's NBA Finals in Oakland, Calif., Sunday, June 4, 2017. (AP Photo/Ben Margot)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

goodvols08_3 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Goodyear’s week of community volunteering closes with workshops, painting and more - 7:54 PM

Eric Nelson, executive director of the nonprofit Students With a Goal, already liked what came out of the first two hours of a free, all-day professional development workshop he and others participated in Wednesday at Goodyear’s global headquarters.

Kmart stores in Streetsboro and Wooster to shut down in latest round of Sears Holdings closures - 7:54 PM
buchtellot07_03
Buchtel students beautify vacant lot and soothe the soul
steamyear08web
Art teacher who made sure students got school photos comes through again, this time with yearbooks - 7:29 PM
akrondish07_negroni
Akron Dish: Wally Waffle moving to new Tallmadge development; Vaccaro’s Trattoria mixes it up with Negroni week; wine events
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next