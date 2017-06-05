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NBA Finals

Where is the LeBron James/Kevin Durant hip-hop song recorded in Akron six years ago?

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 5, 2017 - 03:04 PM
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Golden State Warriors forward Kevin Durant, left, drives on Cleveland Cavaliers forward LeBron James during the second half of Game 2 of basketball's NBA Finals in Oakland, Calif., Sunday, June 4, 2017. (AP Photo/Ben Margot)


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