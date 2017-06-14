All CATEGORIES
☰ Menu

Justice system

Wife tells husband who shot her: ‘I’m still standing here. I fought to survive.’ Man sentenced to 10 years in prison

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 14, 2017 - 11:48 AM | Updated: June 15, 2017 - 08:58 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

George Prifti listens to the judge before he pleads guilty to felonious assault and domestic violence charges in Summit County Common Pleas Judge Paul Gallagher's court . (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED AUDIO

MORE IN NEWS

cats16_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Overrun with animals, Humane Society of Summit County hosting adoption event

TWINSBURG TWP.: The Humane Society of Summit County is overrun with animals and will host a special adoption event Saturday.

vigil16cut_05
Spree killing: George Brinkman accused of killing five people four different ways — slashing, strangling, smothering and shooting
barbpark_01
Barberton focus on the parks: More organized kids activities, neighborhood concerts
huntington16_03
Huntington Bank on track to reach 1,200 Akron employees by year end
Minnesota officer acquitted in shooting of Philando Castile - 7:06 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next