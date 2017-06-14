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Justice system

Wife tells husband who shot her: ‘I’m still standing here. I fought to survive.’ Man sentenced to 10 years in prison

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 14, 2017 - 11:48 AM | Updated: June 15, 2017 - 08:58 AM
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George Prifti listens to the judge before he pleads guilty to felonious assault and domestic violence charges in Summit County Common Pleas Judge Paul Gallagher's court . (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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