Wife tells husband who shot her: ‘I’m still standing here. I fought to survive.’ Man sentenced to 10 years in prison

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9ubGluZSBFeHRyYTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExf
Qm9keVR4dC0tPjxwPlZpc2l0IE9oaW8uY29tIHRvIHNlZSBhIHZpZGVvIG9mIEdlb3JnZSBQcmlm
dGkgc3BlYWtpbmcgZHVyaW5nIGhpcyBzZW50ZW5jaW5nIGFuZCBoZWFyIGhpcyB0ZWVuYWdlIGRh
dWdodGVyJiM4MjE3O3MgOTExIGNhbGwgYWZ0ZXIgdGhlIHNob290aW5nLjwvcD4=
PHA+JiM4MjIwO1lvdSYjODIxNztyZSBnb25lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIHRo
ZSBsYXN0IHRoaW5nIEdlb3JnZSBQcmlmdGkgc2FpZCB0byBoaXMgd2lmZSBiZWZvcmUgaGUgc2hv
dCBoZXIgaW4gdGhlIGtpdGNoZW4gb2YgdGhlaXIgRmFpcmxhd24gaG9tZSBpbiBGZWJydWFyeS48
L3A+PHA+VGhlcmVzYSBNb3JnYW4sIGhvd2V2ZXIsIGlzbiYjODIxNzt0IGdvbmUuIFNoZSBzdXJ2
aXZlZCBhbmQgYWRkcmVzc2VkIGhlciBodXNiYW5kIFdlZG5lc2RheSBhdCBoaXMgc2VudGVuY2lu
ZyBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FzIHlv
dSBzZWUsIEkmIzgyMTc7bSBzdGlsbCBzdGFuZGluZyBoZXJlLCYjODIyMTsgc2hlIHRvbGQgaGlt
LiAmIzgyMjA7SSBmb3VnaHQgdG8gc3Vydml2ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1vcmdhbiBjcmVkaXRz
IHRoZSBhY3Rpb25zIG9mIEtpbWJlcmx5IFByaWZ0aSwgaGVyIDE5LXllYXItb2xkIGRhdWdodGVy
LCBmb3IgaGVyIHN1cnZpdmFsLiBUaGUgdGVlbiBzdG9vZCBiZXR3ZWVuIGhlciBtb3RoZXIgYW5k
IGZhdGhlciBhbmQgY2FsbGVkIDkxMSwgcmVmdXNpbmcgdG8gbGVhdmUgaGVyIG1vdGhlci48L3A+
PHA+UHJpZnRpLCA1OSwgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgV2VkbmVzZGF5IHRvIGZlbG9uaW91cyBhc3Nh
dWx0IHdpdGggYSBndW4gc3BlY2lmaWNhdGlvbiBhbmQgZG9tZXN0aWMgdmlvbGVuY2UuIFByb3Nl
Y3V0b3JzIGRpc21pc3NlZCBhbiBhdHRlbXB0ZWQgbXVyZGVyIGNoYXJnZS48L3A+PHA+SnVkZ2Ug
UGF1bCBHYWxsYWdoZXIgc2VudGVuY2VkIFByaWZ0aSB0byAxMCB5ZWFycyBpbiBwcmlzb24sIHRo
ZSBhbW91bnQgb2YgdGltZSBuZWdvdGlhdGVkIGJldHdlZW4gcHJvc2VjdXRvcnMgYW5kIFByaWZ0
aSYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5LCBKZWZmcmV5IEphbWVzLiAgPC9wPjxwPlRoZSB2b2xhdGlsZSBz
aXR1YXRpb24gYmV0d2VlbiBQcmlmdGkgYW5kIGhpcyB3aWZlIHdhcyBjYXB0dXJlZCBpbiBLaW1i
ZXJseSBQcmlmdGkmIzgyMTc7cyA5MTEgY2FsbCBvbiB0aGUgZXZlbmluZyBvZiBGZWIuIDI4IGZy
b20gdGhlIGZhbWlseSYjODIxNztzIFN0cmF0Zm9yZCBSb2FkIGhvbWUuIFRoZSBkYXVnaHRlciB0
b2xkIGEgcG9saWNlIGRpc3BhdGNoZXIgdGhhdCBoZXIgZmF0aGVyIHNob3QgaGVyIG1vdGhlciBh
bmQgaGFkIHBvaW50ZWQgdGhlIHNob3RndW4gYXQgaGVyLiBUaGUgZGlzcGF0Y2hlciB1cmdlZCB0
aGUgdGVlbiB0byBmaW5kIHNhZmV0eS4gU2hlIHJlZnVzZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUg
dG8gcHJvdGVjdCBteSBtb20sJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZCB0aHJvdWdoIHRlYXJzLjwvcD48cD5Q
b2xpY2Ugc2FpZCB0aGUgY291cGxlIHdlcmUgcXVhcnJlbGluZyBhYm91dCBsaXZpbmcgYXJyYW5n
ZW1lbnRzIHdoZW4gUHJpZnRpICYjODIxMjsgd2hvIHdhcyBpbnRveGljYXRlZCAmIzgyMTI7IGdv
dCBhIHNob3RndW4gZnJvbSB0aGUgYmFzZW1lbnQsIGNhbWUgdXBzdGFpcnMsIG1hZGUgaGlzIHNo
b3J0IGRlY2xhcmF0aW9uIHRvIE1vcmdhbiBhbmQgc2hvdCBoZXIgaW4gdGhlIHVwcGVyIHJpZ2h0
IHRvcnNvLjwvcD48cD5QcmlmdGkgcG9pbnRlZCB0aGUgc2hvdGd1biBhdCBoaXMgZGF1Z2h0ZXIs
IGJ1dCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZmlyZSwgYW5kIGF0IGhpbXNlbGYsIGFnYWluIGNob29zaW5nIG5v
dCB0byBzaG9vdC4gSGUgZHJvcHBlZCB0aGUgZ3VuLCBhbmQgS2ltYmVybHkgY2FsbGVkIDkxMS48
L3A+PHA+TW9yZ2FuLCB3aG8gZ29lcyBieSAmIzgyMjA7VGVycnksJiM4MjIxOyBzYWlkIGR1cmlu
ZyBoZXIgcmVtYXJrcyB0aGF0IHRoZSBzaG90Z3VuIGJsYXN0IHRvcmUgaGVyIGxpdmVyIGluIHRo
cmVlIHBsYWNlcywgbGVhdmluZyBsYXN0aW5nIGRhbWFnZSwgYW5kIHNoZSBub3cgZmVlbHMgYW54
aW91cyBzdGFuZGluZyBpbiBoZXIga2l0Y2hlbi4gTW9yZ2FuIHNhaWQgdGhlIHNob290aW5nIGhh
ZCBhIGxhc3RpbmcgaW1wYWN0IG9uIEtpbWJlcmx5IGFuZCBoZXIgdHdvIHNpYmxpbmdzLCB3aG9t
IHNoZSBoYWQgdG8gY2FsbCB0byBzYXkgdGhlaXIgZmF0aGVyIGhhZCBzaG90IHRoZWlyIG1vdGhl
ci48L3A+PHA+TW9yZ2FuIHNhaWQgaGVyIGRhdWdodGVyJiM4MjE3O3MgY291cmFnZSBhbmQgOTEx
IGNhbGwgc2F2ZWQgaGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2hlIG5ldmVyIGxlZnQgbXkgc2lkZSwmIzgy
MjE7IE1vcmdhbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBvd2UgaGVyIG15IGxpZmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5N
b3JnYW4gc2FpZCBzaGUgdGhpbmtzIGhlciBodXNiYW5kIHBsYW5uZWQgdG8gc2hvb3QgaGVyLCBt
ZW50aW9uaW5nIGl0IHRvIHBlb3BsZSBpbiB0aGUgYmFyIHdoZXJlIGhlIGhhZCBiZWVuIGRyaW5r
aW5nLjwvcD48cD5BZnRlciBtYWtpbmcgaGVyIHJlbWFya3MsIE1vcmdhbiBsZWZ0IHRoZSBjb3Vy
dHJvb20sIG5vdCB3YW50aW5nIHRvIGhlYXIgd2hhdCBQcmlmdGkgaGFkIHRvIHNheS48L3A+PHA+
QXNzaXN0YW50IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBEdXN0aW4gUm90aCBjYWxsZWQgTW9y
Z2FuIGNvdXJhZ2VvdXMgZm9yIGZhY2luZyBoZXIgaHVzYmFuZCBpbiBjb3VydCBhbmQgZGVlbWVk
IHdoYXQgUHJpZnRpIGRpZCAmIzgyMjA7YSB2aWxlLCBob3JyZW5kb3VzIGFuZCBkaXNndXN0aW5n
IGFjdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtOb3RoaW5nIGhlcmUgaXMganVzdGlmaWFibGUsJiM4
MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUgaXMgbm8gZXhjdXNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hl
biBpdCBjYW1lIHRpbWUgZm9yIFByaWZ0aSYjODIxNztzIHJlbWFya3MsIGhlIHR1cm5lZCBhcm91
bmQsIGludGVuZGluZyB0byBhZGRyZXNzIE1vcmdhbiwgb25seSB0byBmaW5kIG91dCBzaGUgaGFk
IGxlZnQuIEhlIHR1cm5lZCBiYWNrIGFyb3VuZCBhbmQgc3Bva2UgdG8gdGhlIGp1ZGdlLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSBuZXZlciBoYWQgYW55IGludGVudGlvbiBvZiBkb2luZyBhbnkgaGFybSB0byBo
ZXIsJiM4MjIxOyBQcmlmdGkgc2FpZC4gJiM4MjIwO0RlZXAgZG93biBpbnNpZGUsIEkgbG92ZSBo
ZXIuICBJIG5ldmVyIG1lYW50IGZvciB0aGlzIGhvcnJpYmxlIGFjY2lkZW50IHRvIGhhcHBlbi4g
TXkgaHVtYmxlIGFwb2xvZ2llcyB0byBoZXIgJiM4MjEyOyBhbmQgbXkgZmFtaWx5LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSBv
ciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21p
dGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlciBhdDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRoYWJqIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7
JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.