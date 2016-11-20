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Wild turkeys increasingly common in Summit County, though spotting one can be a wild goose chase

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: November 20, 2016 - 11:11 PM | Updated: November 21, 2016 - 02:35 PM
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A mounted wild turkey in fling on display on Wednesday, Nov. 16, 2016, in Liberty Park Nature Center in Twinsburg. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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