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Wild, wild west (Akron): Driver tells police he was ambushed, shot at

Beacon Journal staff report

Published: May 4, 2017 - 12:41 PM

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Hundreds seek bargains in opening of Akron City Centre Hotel liquidation - 7:54 PM

The liquidation of the innards of the Akron City Centre Hotel got off to a strong start Thursday morning with hundreds of people turning out before noon.

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Beds, chairs, chandeliers and more — everything must go as liquidation sale opens to public at former Akron City Centre Hotel
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Hard Rock Rocksino adding a gas station and car wash
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Library book sales great time to stock up for summer
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Summit prosecutors argue for $1.2 million bond for Akron fire union treasurer accused of theft; bond instead set at $15,000, 10 percent
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