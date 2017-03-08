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BLUSTERY DAY LEAVES TRAIL OF ISSUES

Wind gust of 56 mph recorded at Akron-Canton Airport; trees knocked down, thousands lose power in region

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 8, 2017 - 01:32 PM | Updated: March 9, 2017 - 08:39 AM
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This tree fell on top of a car that was traveling west on West Exchange Street near the Portage Path intersection, taking down several utility lines and striking a city utility vehicle (not pictured) Wednesday in Akron. No one was injured. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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