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Wind gust of 56 mph recorded at Akron-Canton Regional Airport, trees down and thousands lose power in region

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 8, 2017 - 01:32 PM | Updated: March 8, 2017 - 02:52 PM
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