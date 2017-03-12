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Winter storm watch issued, snow — up to 9 inches — could fall in Akron Monday night into Tuesday

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 12, 2017 - 11:06 AM | Updated: March 12, 2017 - 05:12 PM

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