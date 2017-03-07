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Women now outnumber men as former U.S. Rep. Betty Sutton enters Ohio gubernatorial race

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 7, 2017 - 07:48 AM | Updated: March 7, 2017 - 01:04 PM
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Former U.S. Rep. Betty Sutton will announce her candidacy for governor of Ohio. Sutton, a Democrat, represented Ohios 13th congressional district until gerrymandered mapping pitted her against Republican Jim Renacci of Wadsworth in 2012.


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