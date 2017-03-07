All CATEGORIES
☰ Menu

State government

Women now outnumber men as former U.S. Rep. Betty Sutton enters Ohio gubernatorial race

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 7, 2017 - 07:48 AM | Updated: March 7, 2017 - 01:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Former U.S. Rep. Betty Sutton will announce her candidacy for governor of Ohio. Sutton, a Democrat, represented Ohios 13th congressional district until gerrymandered mapping pitted her against Republican Jim Renacci of Wadsworth in 2012.


MORE IN NEWS

odot09cut_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
ODOT plans to revise traffic pattern at Interstate 277/U.S. Route 224 and Interstate 77

COVENTRY TWP.: The Ohio Department of Transportation plans to revise the traffic pattern heading eastbound on Interstate 277/U.S. Route 224 at the interchange with Interstate 77.

opioid09cut_01
What Ohio lawmakers are, and aren’t, doing to fight the opioid epidemic - 8:34 AM
ksuscloset09cut_01
KSU offers free professional clothes to help students dress for success on job interviews
Bob Dyer: A medley of loony tunes
wind09cut_06
Wind gust of 56 mph recorded at Akron-Canton Airport; trees knocked down, thousands lose power in region
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next