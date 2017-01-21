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Women’s March on Washington 2017: Ohioans loud and proud in the crowd

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: January 21, 2017 - 11:38 AM | Updated: January 21, 2017 - 03:06 PM
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A group of Ohio marchers pose for a picture before taking part in the Woman's March on Saturday, in Washington D.C. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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