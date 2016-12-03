Youngstown State keeps Jim Tressel as leader till 2018 or longer

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+WU9VTkdTVE9XTjogWW91bmdzdG93biBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IFByZXNpZGVudCBKaW0g
VHJlc3NlbCYjODIxNztzIGNvbnRyYWN0IGhhcyBiZWVuIGV4dGVuZGVkIGJ5IGEgeWVhciwgdGhy
b3VnaCBKdW5lIDIwMTgsIHdpdGggb3B0aW9ucyBmb3IgdGhlIGZvcm1lciBPaGlvIFN0YXRlIGZv
b3RiYWxsIGNvYWNoIHRvIHN0YXkgaW4gaGlzIGN1cnJlbnQgcm9sZSBldmVuIGxvbmdlci48L3A+
PHA+SGlzIG5ldyBjb250cmFjdCBhZ3JlZW1lbnQgd2l0aCBZb3VuZ3N0b3duIFN0YXRlIHRydXN0
ZWVzIGluY2x1ZGVzIHRocmVlIG9uZS15ZWFyIG9wdGlvbnMgdGhhdCBjb3VsZCBleHRlbmQgdGhl
IGNvbnRyYWN0IHVudGlsIEp1bmUgMjAyMS48L3A+PHA+VHJlc3NlbCBpcyBwYWlkICQzMDAsMDAw
IGFubnVhbGx5LiBUaGUgVmluZGljYXRvciByZXBvcnRzIGhlIGRlY2xpbmVkIHRoZSB0cnVzdGVl
cyYjODIxNzsgb2ZmZXIgdG8gcmFpc2UgdGhhdCBieSBhYm91dCAkNzUsMDAwLCBjaXRpbmcgdGhl
IHNjaG9vbCYjODIxNztzIGZpbmFuY2lhbCB0cm91Ymxlcy48L3A+PHA+VHJlc3NlbCBiZWNhbWUg
cHJlc2lkZW50IGF0IFlvdW5nc3Rvd24gU3RhdGUgaW4gMjAxNCwgc2V2ZXJhbCB5ZWFycyBhZnRl
ciBoZSB3YXMgZm9yY2VkIHRvIHJlc2lnbiBhdCBPaGlvIFN0YXRlIHdoZW4gaGUgYWRtaXR0ZWQg
dG8gbHlpbmcgdG8gdGhlIE5DQUEgYW5kIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IGFib3V0IHdoYXQgaGUga25l
dyBhYm91dCBwbGF5ZXJzIHRyYWRpbmcgbWVtb3JhYmlsaWEgYW5kIGVxdWlwbWVudCBmb3IgdGF0
dG9vcy48L3A+PHA+VHJlc3NlbCBtYWludGFpbnMgdGhhdCBoZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGludGVu
ZCB0byByZXR1cm4gdG8gY29hY2hpbmcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.