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Children enjoy free pizza and meet with police officers

Children gobble pizza and hobnob with police at Summit Mall event

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: June 8, 2017 - 07:24 PM | Updated: June 9, 2017 - 01:07 PM
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Ali Elamin, 4, of Brecksville poses in front of a police car on Thursday at Summit Mall in Fairlawn. Fairlawn police hosted a pizza party where children could meet local police officers. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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