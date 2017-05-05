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Cleared in 1988 slaying, former inmates Bob Gondor and Randy Resh don’t want ordeal to be forgotten; they are awaiting $4.9 million payout from state

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 5, 2017 - 01:22 PM | Updated: May 5, 2017 - 04:29 PM
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In this 2002 file photo, Randy A. Resh stares out a window during an interview at the Mansfield Correctional Institution. Resh, who has spent 12 years in prison for the 1988 murder of Connie Nardi of Randolph Twp, has had his conviction vacated by a Portage County judge based on new evidence that was never seen. A new trial has been ordered. (Akron Beacon Journal file photo)


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