By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer
Cleared in 1988 slaying, former inmates Bob Gondor and Randy Resh don’t want ordeal to be forgotten; they are awaiting $4.9 million payout from state May 05,2017 08:29 PM GMT Stephanie Warsmith Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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