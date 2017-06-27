All CATEGORIES
☰ Menu

Fireworks recall in Ohio: Unexpected boom can bring unexpected burns, government officials warn

Beacon Journal staff report

Published: June 27, 2017 - 05:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

According to a government recall notice, these fireworks can explode unexpectedly after being lit, posing burn and injury hazards. (Image courtesy of the Consumer Product Safety Commission)


MORE IN NEWS

bme28web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
National organization awards $10,000 each to local African-American males making a difference

When Shante Robinson’s first child was born 20 years ago, Robinson struggled to pay his child support and wound up in jail.

airport28_web
Kent State University Airport named Ohio Airport of the Year
gorge28cut_02
Demolition of Gorge Dam in Cuyahoga Falls is nowhere close to happening soon
health28cut_01
Senate Republicans shelve health bill, imperiling repeal of Affordable Care Act
cyber28cut_01
New cyberattack wallops Europe; spreads more slowly in U.S.
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next