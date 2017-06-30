Let’s be careful out there: Akron Police Capt. Sylvia Trundle retires Friday at roll call with friends, theme from ‘Hill Street Blues’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gUG9saWNlIENhcHQuIFN5bHZpYSBUcnVuZGxlIHRob3VnaHQgc2hlIHdhcyBiZWdp
bm5pbmcgaGVyIGxhc3QgZGF5IG9uIHRoZSBqb2IgRnJpZGF5IGJ5IHJlYWRpbmcgcm9sbCBjYWxs
IHRvIG9mZmljZXJzIGhlYWRpbmcgb3V0IG9uIHRoZSAxMSBhLm0uIHNoaWZ0LiA8L3A+PHA+QnV0
IGFzIHNoZSB3YWxrZWQgZG93biB0aGUgc3RlcHMgYXQgaGVhZHF1YXJ0ZXJzLCBjbGlwYm9hcmQg
aW4gaGFuZCwgVHJ1bmRsZSBoZWFyZCBmYW1pbGlhciBwaWFubyBtdXNpYyAmIzgyMTI7IHRoZSB0
aGVtZSBmcm9tIHRoZSBncml0dHkgMTk4MHMgcG9saWNlIFRWIGRyYW1hIDxlbT5IaWxsIFN0cmVl
dCBCbHVlczwvZW0+LiBUaGVuIHNoZSBzYXcgQWtyb24gTWF5b3IgRGFuIEhvcnJpZ2FuLCBDaXR5
IENvdW5jaWwgUHJlc2lkZW50IE1hcmlseW4gS2VpdGgsIFBvbGljZSBDaGllZiBKYW1lcyBOaWNl
LCBoZXIgcGFyZW50cywgaGVyIGh1c2JhbmQsIHR3byB3b21lbiBmcm9tIE5vcnRoIEhpbGwgd2hv
IGhhdmUgbG9uZyBzZXJ2ZWQgYXMgdGhlIGV5ZXMgYW5kIGVhcnMgb2YgdGhlIG5laWdoYm9yaG9v
ZCBmb3IgcG9saWNlLCBhbmQgaGVyIGNvbGxlYWd1ZXMuPC9wPjxwPlRoZXkgd2VyZSBhbGwgdGhl
cmUgdG8gY2VsZWJyYXRlIFRydW5kbGUsIHdobyBqb2luZWQgdGhlIGZvcmNlIGluIDE5ODkgYW5k
IGJlY2FtZSBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgcmVjb2duaXphYmxlIGZhY2VzIG9mIEFrcm9uIHBvbGlj
ZS48L3A+PHA+VHJ1bmRsZSBtb3N0IHJlY2VudGx5IHNlcnZlZCBpbiBwb2xpY2UgYWRtaW5pc3Ry
YXRpb24gYXMgQ2FwdGFpbiBvZiBQYXRyb2wgT3BlcmF0aW9ucy4gPC9wPjxwPkJ1dCBvdmVyIHRo
ZSB5ZWFycywgc2hlIGFsc28gY29tbWFuZGVkIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgMTEgYS5tLiBzaGlmdCwg
c2VydmVkIGFzIHpvbmUgY29tbWFuZGVyIG9mIE5vcnRoIEhpbGwsIEdvb2R5ZWFyIEhlaWdodHMg
YW5kIEVsbGV0IGFuZCB3b3JrZWQgYXMgYSBjb21tdW5pdHkgcG9saWNpbmcgb2ZmaWNlciBhbmQg
YSBTV0FUIG1lbWJlci4gPC9wPjxwPkluIDIwMDIsIFRydW5kbGUgYWxzbyBoYWQgdGhlIGRpc3Rp
bmN0aW9uIG9mIGJlY29taW5nIHRoZSBmaXJzdCBzcG9rZXNwZXJzb24gZm9yIEFrcm9uIHBvbGlj
ZSBpbiBpdHMgMTQwLXllYXIgaGlzdG9yeS4gPC9wPjxwPkFsb25nIHRoZSB3YXksIFRydW5kbGUg
YWxzbyBzZXJ2ZWQgb3IgYWR2aXNlZCBtYW55IGJvYXJkcywgaW5jbHVkaW5nOiBWaWN0aW0gQXNz
aXN0YW5jZSBQcm9ncmFtLCBHcmVlbmxlYWYgRmFtaWx5IENlbnRlciwgQUFBIEF1dG8gQ2x1Yiwg
V29tZW4mIzgyMTc7cyBFbmRvd21lbnQgRnVuZCwgU3VtbWl0IENvdW50eSBEb21lc3RpYyBWaW9s
ZW5jZSBDb2FsaXRpb24sIEd1YXJkaWFucyBBZ2FpbnN0IFNleHVhbCBQcmVkYXRvcnMsIEhhcHB5
IFRyYWlscyBGYXJtIEFuaW1hbCBTYW5jdHVhcnkgYW5kIE9yaWFuYSBIb3VzZS48L3A+PHA+T24g
RnJpZGF5LCBzaGUgc2FpZCBzaGUgYW5kIGh1c2JhbmQgTWFyYyAmIzgyMTI7IHdobyByZXRpcmVk
IHNldmVuIHllYXJzIGFnbyBmcm9tIFRhbGxtYWRnZSBwb2xpY2UgJiM4MjEyOyBhcmUgbm90IGxl
YXZpbmcgdGhlIGFyZWEuIFN5bHZpYSBUcnVuZGxlJiM4MjE3O3MgcGFyZW50cyBsaXZlIGluIENv
cGxleS4gSGVyIDEwNS15ZWFyLW9sZCBncmFuZG1hIGxpdmVzIGluIHRoZSBNb250cm9zZSBhcmVh
LiBBbmQgVHJ1bmRsZSBzYWlkIGhlciB2b2x1bnRlZXIgd29yayBoZXJlIGlzbiYjODIxNzt0IGRv
bmUsIHBhcnRpY3VsYXJseSBhdCBKZW5uaW5ncyBNaWRkbGUgU2Nob29sIHdoZXJlIHNoZSB3b3Jr
cyB3aXRoIG5vbnByb2ZpdCBHaXJscyBvbiB0aGUgUnVuIHRvIGJvb3N0IGdpcmxzJiM4MjE3OyBj
b25maWRlbmNlLjwvcD48cD5UcnVuZGxlIHNhaWQgc2hlIGhhcyBzZWVuIGxvdHMgb2YgY2hhbmdl
cyBpbiBBa3JvbiBvdmVyIHRoZSBwYXN0IDI4IHllYXJzIGFzIGFuIG9mZmljZXIsIGJ1dCBubyBu
ZWlnaGJvcmhvb2QgaGFzIGNoYW5nZWQgbW9yZSB0aGFuIE5vcnRoIEhpbGwuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJdCBoYXNuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBlYXN5LiBTb21ldGltZXMgdGhlcmUgd2VyZSBjb25mcm9u
dGF0aW9ucywgY29uY2VybnMgYWJvdXQgY3VsdHVyZSwmIzgyMjE7IFRydW5kbGUgc2FpZC4gPC9w
PjxwPk1hbnkgcmVmdWdlZXMgaGFkIGxpdmVkIGluIGZvcmVpZ24gY2FtcHMgd2hlcmUgYXV0aG9y
aXRpZXMgaGFkIHRoZSBwb3dlciB0byBkZXRlcm1pbmUgd2hldGhlciB0aGV5IGxpdmVkIG9yIGRp
ZWQsIFRydW5kbGUgc2FpZC4gPC9wPjxwPlBvbGljZSBidWlsZGluZyB0cnVzdCB3aXRoIHRoYXQg
Y29tbXVuaXR5IGlzIHN0aWxsIGV2b2x2aW5nLCBidXQgdGhleSYjODIxNzt2ZSBtYWRlIHByb2dy
ZXNzLiA8L3A+PHA+T24gYSBjb2xkIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0IGluIEZlYnJ1YXJ5LCB3aGVuIDMw
MCBnYXRoZXJlZCBpbiBOb3J0aCBIaWxsIGZvciBBa3JvbiBQZWFjZSBNYXJjaCBmb3IgUmVmdWdl
ZXMsIFRydW5kbGUgd2FzIHRoZXJlIG9mZi1kdXR5LCBidXQgaW4gdW5pZm9ybSBtYXJjaGluZyBh
bmQgY2hhbnRpbmcgYWxvbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhbnRlZCB0aGVtIHRvIHJlYWxpemUg
cG9saWNlIHdlcmUgdGhlcmUgdG8gc3VwcG9ydCB0aGVtLCYjODIyMTsgVHJ1bmRsZSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7VGhlcmUgaXMgbWlzdHJ1c3Qgc29tZXRpbWVzLCBidXQgdGhlcmUgZG9lc24mIzgyMTc7
dCBoYXZlIHRvIGJlLiBXZSBhcmUgZnJpZW5kcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFtYW5kYSBHYXJyZXR0
IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YWdhcnJl
dHRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.