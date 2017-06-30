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Let’s be careful out there: Akron Police Capt. Sylvia Trundle retires Friday at roll call with friends, theme from ‘Hill Street Blues’

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 30, 2017 - 06:22 PM
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Captain Sylvia Trundle of the Akron Police Department and her husband Marc Trundle, a retired member of the Tallmadge Police Department pose for a photo on Captain Trundle's last day at the department as she leaves for retirement. (Photo courtesy Brian Simcox/Akron Police Department)


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