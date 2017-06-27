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Suspect caught: Canton man arrested after returning to West Akron home where he is accused of holding ex-wife, 3 children

Beacon Journal staff report

Published: June 27, 2017 - 06:07 PM

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