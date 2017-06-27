All CATEGORIES
☰ Menu

Suspect caught: Canton man arrested after returning to West Akron home where he is accused of holding ex-wife, 3 children

Beacon Journal staff report

Published: June 27, 2017 - 06:07 PM

MORE IN NEWS

gorge28cut_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Demolition of Gorge Dam in Cuyahoga Falls is nowhere close to happening soon

CUYAHOGA FALLS: An Ohio EPA representative used a “Free the Falls” community program Tuesday night to stress that while there is broad support for removing the Gorge Dam and allowing the Cuyahoga River to return to its natural flow, that goal is years away from reality.

airport28_web
Kent State University Airport named Ohio Airport of the Year
bme28web
National organization awards $10,000 each to local African-American males making a difference
drugcourt28cut_02
Summit County wants to start second drug court; county receives nearly $1 million for drug court program
ducks28cut_02
RubberDucks report: Veteran Jordan Smith gives boost to young team - 9:28 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next