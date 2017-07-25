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Today is last full day for Ronald Phillips who is set to be executed Wednesday for 1993 rape, murder of 3-year-old Akron girl

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 02:38 PM
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Ronald Phillips (right) and his attorney, Mike Edminister, in this Sept. 9, 1993 file photo. Phillips is scheduled to be put to death Wednesday for the rape and murder of a 3-year-old Akron girl. (Beacon Journal file photo)


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