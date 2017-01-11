Cuyahoga Falls first responders team up with county sources for overdose quick response team

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IEEgbmV3IFN1bW1pdCBDb3VudHkgcHJvZ3JhbSB3aWxsIGtpY2sg
b2ZmIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIG9uIFR1ZXNkYXksIHdoZW4gYSBxdWljay1yZXNwb25zZSB0
ZWFtIGJlZ2lucyBnb2luZyBrbm9ja2luZyBvbiBkb29ycyB0byBvZmZlciBoZWxwIHRvIG9waWF0
ZSBhZGRpY3RzLjwvcD48cD5NYXlvciBEb24gV2FsdGVycywgRmlyZSBEZXBhcnRtZW50IENoaWVm
IFBhdWwgTW9sZWRvciBhbmQgUG9saWNlIENoaWVmIEphY2sgRGF2aXMgZXhwbGFpbmVkIHRoZSBw
cm9ncmFtIFdlZG5lc2RheSBkdXJpbmcgYSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UgYXQgQ2l0eSBIYWxsLiBU
aGUgaW5pdGlhdGl2ZSBpcyBiYXNlZCBvbiBvbmUgcnVubmluZyBmb3IgbW9yZSB0aGFuIGEgeWVh
ciBpbiBDb2xlcmFpbiBUb3duc2hpcCwgYSBDaW5jaW5uYXRpIHN1YnVyYi48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1dlIGFyZSBkb2luZyB0aGlzIHRvIGFkZHJlc3MgYSBjcmlzaXMgaW4gb3VyIGNvbW11bml0eSwm
IzgyMjE7IFdhbHRlcnMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1Blb3BsZSBhcmUgaHVydGluZyBhbmQgbG9zaW5n
IHRoZWlyIGxpdmVzIGhlcmUgYW5kIGV2ZXJ5d2hlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5EYXZpcyBzYWlk
IGEgY291bnNlbG9yIGZyb20gdGhlIENvdW50eSBvZiBTdW1taXQgQWxjb2hvbCwgRHJ1ZyBBZGRp
Y3Rpb24gYW5kIE1lbnRhbCBIZWFsdGggU2VydmljZXMgQm9hcmQgKEFETSkgb3IgT3JpYW5hIEhv
dXNlIHdpbGwgam9pbiBhIHBsYWluY2xvdGhlcyBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciBhbmQgZmlyZWZpZ2h0
ZXIvcGFyYW1lZGljIHRvIHZpc2l0IGhvbWVzIG9mIGtub3duIG9waWF0ZSBhZGRpY3RzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7dmUgaWRlbnRpZmllZCBwZW9wbGUgd2hvIG5lZWQgaW1tZWRpYXRl
IGhlbHAsJiM4MjIxOyBXYWx0ZXJzIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBy
ZWFjaCBvdXQsIGFuZCB3ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBrZWVwIGNvbWluZyBiYWNrIHVudGls
IHdlIGNhbiBnZXQgeW91IGhlbHAuJiM4MjIxOzwvcD48cD5SZWFjaGVkIGJ5IHBob25lIGFmdGVy
IHRoZSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UsIEFETSBFeGVjdXRpdmUgRGlyZWN0b3IgSmVycnkgQ3JhaWcg
c2FpZCBzaXggb3RoZXIgU3VtbWl0IENvdW50eSBjb21tdW5pdGllcyAmIzgyMTI7IEFrcm9uLCBC
YXJiZXJ0b24sQ292ZW50cnkgVG93bnNoaXAsIEdyZWVuLCBOb3J0b24gYW5kIFRhbGxtYWRnZSAm
IzgyMTI7IGFsc28gZXhwcmVzc2VkIGludGVyZXN0IGluIGZvcm1pbmcgdGhlaXIgb3duIHF1aWNr
IHJlc3BvbnNlIHRlYW1zIGFmdGVyIGF0dGVuZGluZyBhIERlYy4gOSB3b3Jrc2hvcCBhYm91dCB0
aGUgQ29sZXJhaW4gcHJvZ3JhbS48L3A+PHA+Q3JhaWcgc2FpZCBUYWxsbWFkZ2Ugb2ZmaWNpYWxz
IHdpbGwgYmVnaW4gdGhlaXIgb3V0cmVhY2ggV2VkbmVzZGF5LCBhbmQgQmFyYmVydG9uIGlzIHNs
YXRlZCB0byBzdGFydCB3aXRoaW4gYSBmZXcgd2Vla3MuPC9wPjxwPkluIHRoZSBGYWxscywgdGhl
IHRocmVlIGxlYWRlcnMgYXJlIGV4Y2l0ZWQgdG8gYmUgYWJsZSB0byBvZmZlciBoZWxwIHRvIHRo
b3NlIHdobyBhcmUgaHVydGluZyBiZWNhdXNlIG9mIG9waWF0ZSBhZGRpY3Rpb24sIHdoZXRoZXIg
cGVyc29uYWxseSBvciB0aHJvdWdoIGZhbWlseSBhbmQgZnJpZW5kcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
JiM4MjE3O3JlIGxvb2tpbmcgYXQgYSB0b29sYm94IGFwcHJvYWNoIHRvIG9waWF0ZSBhZGRpY3Rp
b24sIGFuZCB0aGlzIGlzIGFub3RoZXIgdG9vbCwmIzgyMjE7IERhdmlzIHNhaWQuICYjODIyMDtX
ZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGRvaW5nIGEgbG90IG9mIGVkdWNhdGlvbiwgYW5kIHdlIGRvIGEgbG90
IG9mIGVuZm9yY2VtZW50IG9uIHRoZSBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudC4gSXQmIzgyMTc7cyBhIHBy
b2JsZW0gd2UganVzdCBjYW4mIzgyMTc7dCBmaXgsIHNvIHdlJiM4MjE3O3JlIGRvaW5nIGV2ZXJ5
dGhpbmcgaW4gb3VyIHBvd2VyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TW9sZWRvciBzYWlkIHBvbGljZSBhbmQg
ZmlyZWZpZ2h0ZXIvcGFyYW1lZGljcyB2b2x1bnRlZXJlZCB0byB3b3JrIGFzIHBhcnQgb2YgdGhl
IHJlc3BvbnNlIHRlYW0gYXMgcGFydCBvZiB0aGVpciByZWd1bGFyIHNjaGVkdWxlIG9uIFR1ZXNk
YXlzLjwvcD48cD5XYWx0ZXJzIHdhc24mIzgyMTc7dCBzdXJwcmlzZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtP
dmVyZG9zZSBydW5zIHdlYXIgdGhlbSBkb3duLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+TW9sZWRv
ciB3YW50cyB0byBnZXQgd29yZCB0aGF0IGhlbHAgaXMgYXZhaWxhYmxlIHRvIHBlb3BsZSBhbmQg
ZmFtaWxpZXMgd2hvIGFyZSBzdHJ1Z2dsaW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBtYXkgbm90IHdh
bnQgaGVscCB0b2RheSwgYnV0IHdoZW4gdGhleSBkbywgdGhlcmUgaXMgaGVscC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPklmIHNvbWVvbmUgdGhlIHRlYW0gdmlzaXRzIGlzIGFtZW5hYmxlIHRvIGdldHRpbmcgaGVs
cCwgYXJyYW5nZW1lbnRzIHdpbGwgYmUgbWFkZSB0aGUgc2FtZSBkYXkuIElmIGlucGF0aWVudCBy
ZWhhYiBpcyByZXF1aXJlZCBhbmQgdGhlcmUgaXMgbm8gYmVkIGF2YWlsYWJsZSwgYSBjb3Vuc2Vs
b3Igd2lsbCBzdGF5IGluIHRvdWNoIHdpdGggdGhlIHBlcnNvbiwgc3VwcGx5aW5nIGRldG94IG9y
IG90aGVyIHNlcnZpY2VzIHVudGlsIGEgYmVkIGlzIGF2YWlsYWJsZSwgV2FsdGVycyBzYWlkLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SWYgc29tZW9uZSBpcyBub3QgaG9tZSwgd2UmIzgyMTc7bGwgbGVhdmUgYSBo
YW5kd3JpdHRlbiBub3RlLCBhbmQgd2UmIzgyMTc7bGwgYmUgYmFjaywmIzgyMjE7IFdhbHRlcnMg
c2FpZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O2xsIHRha2UgcmVmZXJyYWxzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhl
cmUgaXMgbm8gY2hhcmdlIGZvciB0cmVhdG1lbnQsIENyYWlnIHNhaWQuIEFETSB3b3JrcyB3aXRo
IHNpeCBwcm92aWRlcnMgd2hvIGNhbiBwcm92aWRlIGNhcmUgZm9yIHRob3NlIHdobyBhcmUgdW5p
bnN1cmVkLiA8L3A+PHA+V2FsdGVycyBzYWlkIHRoZSBwcm9ncmFtIHdvbiYjODIxNzt0IGNvc3Qg
dGhlIGNpdHkgYWRkaXRpb25hbCBtb25leSwgc2luY2UgdGhlcmUgd2lsbCBiZSBubyBvdmVydGlt
ZSBpbnZvbHZlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0F0IHNvbWUgcG9pbnQsIHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5n
IHRvIHNhdmUgbW9uZXksJiM4MjIxOyBXYWx0ZXJzIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCB3aWxsIGJlIGEg
d2hvbGUgbG90IGNoZWFwZXIgZm9yIG91ciBjb21tdW5pdHkgdG8gcHJldmVudCBhbiBvdmVyZG9z
ZSBzaXR1YXRpb24gd2l0aCBhIHNxdWFkIHJ1biB0byB0aGUgaG9zcGl0YWwgb3IgZGVhdGguIEJ5
IGJlaW5nIHByb2FjdGl2ZSwgaXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBzYXZlIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3
O3MgcmVzb3VyY2VzLiBNb3JlIGltcG9ydGFudGx5LCBpdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIHNhdmUg
bGl2ZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PbiBUdWVzZGF5LCB3aGlsZSB0aGUgZmlyc3QgUXVpY2sgUmVz
cG9uc2UgVGVhbSBpcyB2aXNpdGluZyB0aG9zZSB0YXJnZXRlZCBmb3IgaGVscCwgQURNIHdpbGwg
b3BlbiB0aGUgQWRkaWN0aW9uIEhlbHAgTGluZSwgd2hlcmUgYW55b25lIGNhbiBjYWxsIDMzMC05
NDAtMTEzMyBNb25kYXkgdGhyb3VnaCBGcmlkYXksIGZyb20gODozMCBhLm0uIHRvIDQgcC5tLiwg
YW5kIGFzayBmb3IgaGVscC48L3A+PHA+V2FsdGVycyBjYWxsZWQgdGhlIG9waWF0ZSBwcm9ibGVt
IGEgY29tbXVuaXR5IGNyaXNpcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4gdGhlcmUgd2FzIGEgcGxhbmUg
Y3Jhc2ggaW4gQWtyb24sIHRoZSBtYXlvciBjb3VsZCBwaWNrIHVwIHRoZSBwaG9uZSBhbmQgYXNr
IGZvciBoZWxwIGZyb20gb3RoZXIgYWdlbmNpZXMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYg
YSB0b3JuYWRvIGNhbWUgdGhyb3VnaCBoZXJlIHRvbmlnaHQsIEkgY291bGQgY2FsbCB0aGUgQW1l
cmljYW4gUmVkIENyb3NzIG9yIEZFTUEuIFRoaXMgY3Jpc2lzIGlzIGRpZmZlcmVudC4gIFdlIGNh
biYjODIxNzt0IGhhdmUgZXZlcnlvbmUgc3dhcm0gaW4gdG8gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgYmVjYXVz
ZSBpdCYjODIxNztzIGV2ZXJ5d2hlcmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBmYWxscyBvbiB1cyB0byB0
YWNrbGUgdGhlIGNyaXNpcyBoZWFkLW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29udGFjdCBHaW5hIE1hY2Ug
YXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdpbmFtYWNlMkBnbWFpbC5jb20iPmdpbmFtYWNlMkBnbWFpbC5j
b208L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.