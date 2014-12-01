By Eric Sandstrom
Beacon Journal staff writer
Dec. 3, 1989: Once ‘the best,’ they’re behind bars; brothers who were town’s pride face trial in slaying May 31,2016 09:48 PM GMT Eric Sandstrom Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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