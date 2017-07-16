Echo 1 - July 17, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXRobGV0aWNzIDcsIEluZGlhbnMgMzogVHJldm9yIEJhdWVyIGdldHMganVzdCB0d28gb3V0
cyBhcyBBJiM4MjE3O3MgY29tcGxldGUgdGhyZWUtZ2FtZSBzd2VlcC4gUmVwb3J0ZWQgYnkgdGhl
IEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MuICBJbmRpYW5zIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgZXhwZWN0
ZWQgbW9yZSBvdXQgb2YgaGlzIGJhbGxjbHViIGNvbWluZyBvdXQgb2YgdGhlIEFsbC1TdGFyIGJy
ZWFrICYjODIxMjsgYSBsb3QgbW9yZS4gV2hhdCBGcmFuY29uYSBzYXcgaW5zdGVhZCB3YXMgYSBm
cnVzdHJhdGluZyB0aHJlZSBnYW1lcyBpbiBPYWtsYW5kIHRoYXQgZW5kZWQgd2l0aCB0aGUgSW5k
aWFucyBiZWluZyBzd2VwdCBmb3Igb25seSB0aGUgdGhpcmQgdGltZSB0aGlzIHNlYXNvbiB3aGls
ZSBzZWVpbmcgdGhlaXIgbGVhZCBpbiB0aGUgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIENlbnRyYWwgdHJpbW1l
ZCB0byAxJiMxODk7IGdhbWVzIG92ZXIgdGhlIE1pbm5lc290YSBUd2lucy4gSW5kaWFucyBzdGFy
dGVyIFRyZXZvciBCYXVlciBnb3QganVzdCB0d28gb3V0cyBpbiBhIGZvdXItcnVuIGZpcnN0IGlu
bmluZyBhbmQgbWF0Y2hlZCB0aGUgc2hvcnRlc3Qgc3RhcnQgb2YgaGlzIGJpZy1sZWFndWUgY2Fy
ZWVyIGFzIHRoZSBPYWtsYW5kIEF0aGxldGljcyBiZWF0IHRoZSBJbmRpYW5zIDctMyBvbiBTdW5k
YXkgdG8gY29tcGxldGUgdGhlIHN1cnByaXNpbmcgc3dlZXAuPC9wPjxwPjwvcD48cD5Gb3IgbW9y
ZSBvbiB0aGlzIGFuZCBvdGhlciBzdG9yaWVzLCB2aXNpdCBPaGlvLmNvbSBvciBwaWNrIHVwIHRo
ZSBsYXRlc3QgY29weSBvZiB0aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgdG9kYXkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.