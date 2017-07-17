Echo 1 - July 18, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UGFyYWRlIGFuZCBvcGVuaW5nIGNlcmVtb25pZXMga2ljayBvZmYgQWxsLUFtZXJpY2FuIFNv
YXAgQm94IERlcmJ5IHJhY2Ugd2Vlay4gUmVwb3J0ZWQgYnkgVGhlcmVzYSBDb3R0b20uIFdoZW4g
dGhlIEludGVybmF0aW9uYWwgU29hcCBCb3ggRGVyYnkgYmVnYW4gbW9yZSB0aGFuIDgwIHllYXJz
IGFnbywgdGhlIHdlZWsmIzgyMTc7cyBvcGVuaW5nIGNlcmVtb25pZXMgYmVnYW4gd2l0aCBhIHBh
cmFkZSwgd2hlcmUgcG9saWNlIGVzY29ydGVkIGVhY2ggcmFjZXIgdG8gdGhlIE1heWZsb3dlciBI
b3RlbCBzbyB0aGV5IGNvdWxkIHdhbGsgdXAgdGhlIGhvdGVsJiM4MjE3O3MgZ29sZGVuIHN0YWly
d2F5IGFuZCBnZXQgYSBraXNzIGZyb20gYSBtYWpvcmV0dGUuIFRoZXNlIGRheXMsIHBvbGljZSBl
c2NvcnRzIGFyZSBmZXdlciBhbmQgbWFqb3JldHRlIGtpc3NlcyBhcmUgb3V0IG9mIHRoZSBwaWN0
dXJlLCBidXQgdGhlIHBvbXAgYW5kIGNpcmN1bXN0YW5jZSBvZiB0aGUgZGVyYnkgcGFyYWRlIGFu
ZCBvcGVuaW5nIGNlcmVtb255IHN0aWxsIGdlbmVyYXRlIGV4Y2l0ZW1lbnQgZnJvbSByYWNlcnMg
YW5kIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzIGRlY2FkZXMgbGF0ZXIuPC9wPjxwPjwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBv
biB0aGlzIGFuZCBvdGhlciBzdG9yaWVzLCB2aXNpdCBPaGlvLmNvbSBvciBwaWNrIHVwIHRoZSBs
YXRlc3QgY29weSBvZiB0aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgdG9kYXkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.