Echo 1 - June 11, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QnJ5b24gTWFjcm9uOiBUaGUgbXlzdGVyeSBvZiB0aGUgTGFmYXlldHRlIFRvd25zaGlwIHRy
dXN0ZWUmIzgyMTc7cyBkZWF0aCBjb250aW51ZXMgYXMgaGlzIHdpZG93IHNlYXJjaGVzIGZvciBj
bHVlcy4gUmVwb3J0ZWQgYnkgQW1hbmRhIEdhcnJldHQuIEEgQ2hyaXN0bWFzIHRyZWUgdHJpbW1l
ZCB3aXRoIHdoaXRlIGxpZ2h0cywgYSBoZWFydCBvcm5hbWVudCBhbmQgdGhlIHdvcmQgJiM4MjIw
O2hvcGUmIzgyMjE7IHN0aWxsIHN0YW5kcyBpbiBCcnlvbiBNYWNyb24mIzgyMTc7cyB0aWR5IGNv
bG9uaWFsIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgYSBjdWwtZGUtc2FjIG91dHNpZGUgTWVkaW5hLiBCcnlvbiYj
ODIxNztzIHdpZmUsIFZpY3RvcmlhLCBsZWZ0IHRoZSBhcnRpZmljaWFsIHRyZWUgc3RhbmRpbmcg
YXMgYSBiZWFjb24gdHdpbmtsaW5nIGluIHRoZSBuaWdodCwgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgbWlnaHQg
c2FmZWx5IGd1aWRlIGhlciA0NS15ZWFyLW9sZCBodXNiYW5kIGhvbWUgYWZ0ZXIgaGUgZGlzYXBw
ZWFyZWQgRGVjLiAxNiwgbGVhdmluZyBiZWhpbmQgYSBibG9vZC1zcGF0dGVyZWQgb2ZmaWNlIGFu
ZCBhIG15c3RlcnkuIEl0IGRpZG4mIzgyMTc7dCB3b3JrLiBBIGtheWFrZXIgZGlzY292ZXJlZCBC
cnlvbiYjODIxNztzIGJvZHkgZmxvYXRpbmcgaW4gQ2hpcHBld2EgTGFrZSBvbiBGZWIuIDIxLiBZ
ZXQgdGhlIENocmlzdG1hcyB0cmVlIHJlbWFpbnMsIG5vdyBhIHN5bWJvbCBvZiB0aGUgTWFjcm9u
IGZhbWlseSYjODIxNztzIGRldGVybWluYXRpb24gdG8gZmluZCBvdXQgd2hhdCBoYXBwZW5lZCB0
byBCcnlvbi4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBmcnVzdHJhdGluZyBmcm9tIHRoZSBiZWdp
bm5pbmcsJiM4MjIxOyBWaWN0b3JpYSBzYWlkLjwvcD48cD48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgb24gdGhp
cyBhbmQgb3RoZXIgc3RvcmllcywgdmlzaXQgT2hpby5jb20gb3IgcGljayB1cCB0aGUgbGF0ZXN0
IGNvcHkgb2YgdGhlIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHRvZGF5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.