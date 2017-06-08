Echo 1 - June 9, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RmFjaW5nIDMtMCBkZWZpY2l0IGFnYWluc3QgV2FycmlvcnMsIENhdmFsaWVycyYjODIxNzsg
TGVCcm9uIEphbWVzIGNvbnNpZGVycyBpdCBwYXJ0IG9mIGhpcyBjYWxsaW5nIHRvIGNvbXBldGUg
YWdhaW5zdCBkeW5hc3RpZXMuIFJlcG9ydGVkIGJ5IE1hcmxhIFJpZGVub3VyLiBKYW1lcyBkb2Vz
biYjODIxNzt0IGFncmVlIHRoYXQgdGhlIFdhcnJpb3JzJiM4MjE3OyBhY3F1aXNpdGlvbiBvZiBL
ZXZpbiBEdXJhbnQgd2FzIHVuZmFpci4gSGUgcG9pbnRlZCBvdXQgdGhhdCBHb2xkZW4gU3RhdGUg
YnVpbHQgdGhyb3VnaCB0aGUgZHJhZnQsIHVzZWQgdGhlIHNhbGFyeSBjYXAgZXhjZXB0aW9uIGtu
b3duIGFzICYjODIyMDtCaXJkIHJpZ2h0cyYjODIyMTsgdG8gcmV0YWluIHBsYXllcnMgd2hvIGhh
dmUgc3BlbnQgY29udGludW91cyB0aW1lIG9uIHRoZSB0ZWFtLCB0aGVuIHNpZ25lZCB0aGUgbGVh
Z3VlJiM4MjE3O3MgbW9zdCBjb3ZldGVkIGZyZWUgYWdlbnQgbGFzdCBzdW1tZXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.