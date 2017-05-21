Echo 1 - May 21, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T2hpbyBTdXByZW1lIENvdXJ0IGp1c3RpY2UgYmFja3MgbGVnYWxpemluZyBtYXJpanVhbmEu
IFJlcG9ydGVkIGJ5IHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzLiBBbiBPaGlvIFN1cHJlbWUgQ291cnQg
anVzdGljZSB3aG8mIzgyMTc7cyBtdWxsaW5nIGEgcnVuIGZvciBnb3Zlcm5vciB0aGlua3MgaXQm
IzgyMTc7cyB0aW1lIGZvciB0aGUgc3RhdGUgdG8gZGVjcmltaW5hbGl6ZSBtYXJpanVhbmEuIEp1
c3RpY2UgV2lsbGlhbSBPJiM4MjE3O05laWxsLCB0aGUgbG9uZSBEZW1vY3JhdCBob2xkaW5nIGFu
IE9oaW8gc3RhdGV3aWRlIG9mZmljZSwgc2FpZCBtYWtpbmcgbWFyaWp1YW5hIGxlZ2FsIGlzIHdv
cmtpbmcgaW4gQ29sb3JhZG8gYW5kIGRvaW5nIGl0IGluIE9oaW8gd291bGQgYnJpbmcgaHVuZHJl
ZHMgb2YgbWlsbGlvbnMgb2YgZG9sbGFycyBpbiBzYWxlcyB0YXhlcy4gTyYjODIxNztOZWlsbCBh
bm5vdW5jZWQgZWFybGllciB0aGlzIHllYXIgaGUmIzgyMTc7cyBjb25zaWRlcmluZyBzdGVwcGlu
ZyBkb3duIGFuZCBydW5uaW5nIGZvciBnb3Zlcm5vciwgYnV0IGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcGxh
biBvbiBkZWNpZGluZyB0aWxsIHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHllYXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.