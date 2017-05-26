Echo 1 - May 26, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q2F2YWxpZXJzIDEzNSwgQ2VsdGljcyAxMDI6IENhdnMgaGVhZGVkIHRvIHRoaXJkIGNvbnNl
Y3V0aXZlIE5CQSBGaW5hbHMgYXMgTGVCcm9uIEphbWVzIGJlY29tZXMgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3Mg
cGxheW9mZiBzY29yaW5nIGxlYWRlci4gUmVwb3J0ZWQgQnkgTWFybGEgUmlkZW5vdXIuIE5vdyB0
aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3OyBib2RpZXMgY2FuIGdvIHdoZXJlIHRoZWlyIG1pbmRzIGhhdmUg
YmVlbiBnb2luZyBmb3IgbW9udGhzLiBCYWNrIHRvIE9ha2xhbmQuIEJhY2sgdG8gdGhlIHNpdGUg
b2YgdGhlaXIgZ3JlYXRlc3QgdHJpdW1waC4gQmFjayB0byB0aGUgTkJBIEZpbmFscy4gV2l0aCBh
IHJlY29yZC1zZXR0aW5nIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIsIHRoZSBDYXZzIG1hZGUgcXVpY2sgd29yayBv
ZiB0aGUgQm9zdG9uIENlbHRpY3Mgb24gVGh1cnNkYXkgbmlnaHQgaW4gR2FtZSA1IG9mIHRoZSBF
YXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgZmluYWxzIGF0IFREIEdhcmRlbi4gVGhleSBleHRlbmRlZCB0aGVp
ciBzdHJpbmcgb2YgdmljdG9yaWVzIGluIHBvdGVudGlhbCBjbG9zZW91dCBnYW1lcyB0byBhIGxl
YWd1ZS1yZWNvcmQgMTMgd2l0aCBhIDEzNS0xMDIgdHJpdW1waC48L3A+PHA+V2l0aCBhIDM1LXBv
aW50IHBlcmZvcm1hbmNlLCBMZUJyb24gSmFtZXMgbWFkZSBwbGF5b2ZmIGhpc3RvcnksIHBhc3Np
bmcgTWljaGFlbCBKb3JkYW4gKDUsOTg3KSB0byBiZWNvbWUgdGhlIGxlYWd1ZSYjODIxNztzIGFs
bC10aW1lIHBvc3RzZWFzb24gc2NvcmluZyBsZWFkZXIuIEphbWVzIHJhbiBoaXMgY2FyZWVyIHBv
c3RzZWFzb24gcG9pbnQgdG90YWwgdG8gNSw5OTUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.