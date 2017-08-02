Echo 2 - Aug. 2, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmFsbG90IGluaXRpYXRpdmUgdG8gdGFrZSBwYXJ0aXNhbnNoaXAgb3V0IG9mIHRoZSB3YXkg
T2hpbyByZWRyYXdzIGZlZGVyYWwgdm90aW5nIGRpc3RyaWN0cyBnZXR0aW5nIHN1cHBvcnQuIFJl
cG9ydGVkIGJ5IERvdWcgTGl2aW5nc3Rvbi4gSW4gYSBzaW5nbGUgbW9udGgsIGEgY29hbGl0aW9u
IGNvbmNlcm5lZCBhYm91dCB0aGUgaHlwZXItcGFydGlzYW5zaGlwIG9mIGVsZWN0ZWQgb2ZmaWNp
YWxzIGhhcyBnYXRoZXJlZCAxMDAsMDAwIHNpZ25hdHVyZXMgZm9yIGEgMjAxOCBiYWxsb3QgaXNz
dWUgdGhhdCBhaW1zIHRvIHRha2UgcG9saXRpY3Mgb3V0IG9mIHRoZSB3YXkgT2hpbyByZWRyYXdz
IGZlZGVyYWwgdm90aW5nIGRpc3RyaWN0cyBldmVyeSAxMCB5ZWFycy4gVGhlIEZhaXIgRGlzdHJp
Y3RzIGVxdWFsIEZhaXIgRWxlY3Rpb25zIENvYWxpdGlvbiBzYXlzIGl0JiM4MjE3O3MgZmlnaHRp
bmcgZm9yIGEgbW9yZSByZXByZXNlbnRhdGlvbmFsIGRlbW9jcmFjeS4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.