Echo 2 - July 10, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q29uZ29sZXNlIGtlZXAgdHJhZGl0aW9uYWwgbXVzaWMgYWxpdmUgd2l0aCBkb25hdGVkIGRy
dW0gc2V0IGZyb20gY29tbXVuaXR5IG1lbWJlcnMuIFJlcG9ydGVkIGJ5IFRoZXJlc2EgQ290dG9t
LiBXaGVuIFBldHJvIEJ5YW11bmd1IGRlY2lkZWQgdG8gc3RhcnQgYSBiYW5kIGluIEFrcm9uLCBp
dCBkaWRuJiM4MjE3O3QgbWF0dGVyIHRoYXQgaGUgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYWZmb3JkIGFsbCB0
aGUgaW5zdHJ1bWVudHMuIFdoYXQgbWF0dGVyZWQgbW9zdCB3YXMgbWFpbnRhaW5pbmcgYSBwaWVj
ZSBvZiB0aGUgbGlmZSBoZSBhbmQgc28gbWFueSBvdGhlcnMgbGVmdCBiZWhpbmQgaW4gdGhlIENv
bmdvLiAmIzgyMjA7SSB0aG91Z2h0IGl0JiM4MjE3O2QgYmUgbmljZSB0byBwcmVzZXJ2ZSB0aGUg
bXVzaWMgYW5kIHRoZSBjdWx0dXJlLCYjODIyMTsgQnlhbXVuZ3Ugc2FpZCB0aHJvdWdoIGFuIGlu
dGVycHJldGVyLiBUaHJvdWdoIHRoZSBoZWxwIG9mIGNvbW11bml0eSBtZW1iZXJzLCBCeWFtdW5n
dSBhbmQgaGlzIGJhbmQsIGNhbGxlZCBDb25nbyB0byBBa3JvbiwgY2FuIGNvbnRpbnVlIHByZXNl
cnZpbmcgdGhlaXIgdHJhZGl0aW9uYWwgbXVzaWMgd2l0aCBhIG1vZGVybiBmbGFpci48L3A+PHA+
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.