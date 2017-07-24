Echo 2 - July 25, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TWVkaW5hIENvdW50eSBvZmZpY2lhbHMgY29uY2x1ZGUgY2F1c2Ugb2YgQnJ5b24gTWFjcm9u
JiM4MjE3O3MgZGVhdGggJiM4MjE2O3VuZGV0ZXJtaW5lZCwmIzgyMTc7IGZpbmQgbm8gZXZpZGVu
Y2Ugb2Ygb3RoZXJzIGludm9sdmVkLiBSZXBvcnRlZCBieSBUaGVyZXNhIENvdHRvbS4gSW4gdGhl
IG15c3RlcmlvdXMgY2FzZSBvZiBmb3JtZXIgTGFmYXlldHRlIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWUgQnJ5
b24gTWFjcm9uLCB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBDb3JvbmVyJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlJiM4MjE3
O3MgYXV0b3BzeSByZXN1bHRzIHBvaW50IHRvIG9ubHkgb25lIHBlcnNvbiBpbnZvbHZlZCBpbiBo
aXMgZGVhdGg6IE1hY3JvbiBoaW1zZWxmLiBPZmZpY2lhbHMgc2FpZCB0aGUgY2F1c2Ugb2YgZGVh
dGggaXMgJiM4MjIwO3VuZGV0ZXJtaW5lZC4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.