PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SW5kaWFucyAxMSwgVGlnZXJzIDI6IEluZGlhbnMgY29udGludWUgb2ZmZW5zaXZlIHN1cmdl
IGluIHJvdXQgb2YgVGlnZXJzLiBSZXBvcnRlZCBieSBSeWFuIExld2lzLiBUaGUgSW5kaWFucyBo
YXZlbiYjODIxNzt0IGJlZW4gYWJsZSB0byBmaW5kIGFueSBjb25zaXN0ZW5jeSBvbiBvZmZlbnNl
IGZvciBzZXZlcmFsIHdlZWtzLiBUaGUgRGV0cm9pdCBUaWdlcnMgc2VlbSB0byBiZSB0cnlpbmcg
dG8gaGVscCBvdXQgd2l0aCB0aGUgY2F1c2UuICBPbiBGcmlkYXksIHRoZSBJbmRpYW5zIHB1bW1l
bGVkIFRpZ2VycyBzdGFydGluZyBwaXRjaGVyIEpvcmRhbiBaaW1tZXJtYW5uIGFuZCBjb250aW51
ZWQgdGhlIGJlYXRkb3duIGFnYWluc3QgdGhlIGJ1bGxwZW4gaW4gYW4gMTEtMiB3aW4gIGF0IFBy
b2dyZXNzaXZlIEZpZWxkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.