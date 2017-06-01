Echo 2 - June 2, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RGVzcGl0ZSBsaWZlIG9uIHRoZSBtb3ZlIGFuZCBvYnN0YWNsZXMsIHNpYmxpbmdzIHBlcnNl
dmVyZSB0byBncmFkdWF0ZSBmcm9tIGhpZ2ggc2Nob29sLiBSZXBvcnRlZCBieSBNb25pY2EgTC4g
VGhvbWFzLiBPbmNlLCBUZXJlc2EgV2lsbGlhbXMgUm9iZXJ0cyB3ZXB0IGF0IHRoZSB0aG91Z2h0
IG9mIHBhcnRpbmcgd2l0aCBoZXIgdGhyZWUgYmFiaWVzLiBTaGUmIzgyMTc7ZCBoYWQgdG8gY2Fy
cnkgdGhlbSBvdXQgaW50byB0aGUgbmlnaHQgdGltZSBhbmQgYWdhaW4gc2Vla2luZyBzaGVsdGVy
LCBub3Qga25vd2luZyB3aGVyZSBoZXIgdHdpbnMgbmV4dCBib3R0bGUgb3IgaGVyIDMteWVhci1v
bGQmIzgyMTc7cyBuZXh0IG1lYWwgd291bGQgY29tZSBmcm9tLiBGb3IgMzAgZGF5cyBpbiBKYW51
YXJ5IDIwMDAsIHRoZXkgZGlkIG5vdCBoYXZlIGEgaG9tZS4gVGh1cnNkYXkgbmlnaHQgaGVyIHRl
YXJzIHR1cm5lZCB0byBqb3kgYXMgaGVyIGRhdWdodGVyLCBEYXZpZXJyZSBLaWRkLCB3YWxrZWQg
YWNyb3NzIHRoZSBzdGFnZSBhdCB0aGUgV29yZCBDaHVyY2ggdG8gcmVjZWl2ZSBoZXIgZGlwbG9t
YSBhdCBCdWNodGVsIGhpZ2ggc2Nob29sJiM4MjE3O3MgZ3JhZHVhdGlvbi4gPC9wPjxwPjwvcD48
cD5Gb3IgbW9yZSBvbiB0aGlzIGFuZCBvdGhlciBzdG9yaWVzLCB2aXNpdCBPaGlvLmNvbSBvciBw
aWNrIHVwIHRoZSBsYXRlc3QgY29weSBvZiB0aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgdG9kYXku
PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.