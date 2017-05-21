Echo 2 - May 21, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2hhdCBzaG91bGQgb3VyIGJyYW5kIGJlPyBDb21tdW5pdHkgdG8gaGF2ZSBhIHNheSBpbiBH
cmVhdGVyIEFrcm9uIENoYW1iZXImIzgyMTc7cyBlZmZvcnQuIFJlcG9ydGVkIGJ5IEthdGllIEJ5
YXJkLiBZb3UgY2FuIGhlbHAgYnVpbGQgdGhlIEFrcm9uIGFyZWEmIzgyMTc7cyBicmFuZCwgZGVm
aW5pbmcgd2hhdCBtYWtlcyBBa3JvbiBzcGVjaWFsLiBUaGUgR3JlYXRlciBBa3JvbiBDaGFtYmVy
IGhhcyBoaXJlZCBhIE5hc2h2aWxsZS1oZWFkcXVhcnRlcmVkIGNvbXBhbnkgdGhhdCBzcGVjaWFs
aXplcyBpbiBjaXR5IGJyYW5kaW5nIHRvIGhlbHAgaXQgZGVmaW5lIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgJiM4
MjIwO2NvbXBldGl0aXZlIGRpZmZlcmVudGlhdG9yLiYjODIyMTsgTm9ydGggU3RhciBEZXN0aW5h
dGlvbiBTdHJhdGVnaWVzIHdpbGwgZG8gYSBob3N0IG9mIHJlc2VhcmNoLCBpbmNsdWRpbmcgYSBj
b21tdW5pdHktd2lkZSBzdXJ2ZXkgdGhhdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBvbmxpbmUgc29tZXRp
bWUgaW4gSnVseS4gJiM4MjIwO1dlIHdhbnQgdG8gaGVhciBmcm9tIGV2ZXJ5b25lLCBhcyBtYW55
IHBlb3BsZSBhcyBwb3NzaWJsZSwgYWJvdXQgd2hhdCB0aGVpciBwZXJzcGVjdGl2ZXMgYXJlLCB3
aGF0IHRoZXkgdGhlIHN0cmVuZ3RocyBvZiBBa3JvbiBhcmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIFJlYmVjY2Eg
R3V6eSBXb29kZm9yZCwgc2VuaW9yIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IGF0IHRoZSBjaGFtYmVyLiBUaGUg
Z29hbCBvZiB0aGUgZWZmb3J0IGlzIHRvICYjODIyMDtjcmVhdGUgYSBjb21tb24gdW5kZXJzdGFu
ZGluZyBhYm91dCB3aGF0IG1ha2VzIG91ciBjb21tdW5pdHkgdW5pcXVlIGFuZCBkaWZmZXJlbnQg
Li4uIHRvIHRlbGwgdGhlIHN0b3J5IGFib3V0IG91ciByZWdpb24gdG8gaGVscCB1cyBhdHRyYWN0
IGFuZCByZXRhaW4gYnVzaW5lc3MgYW5kIHRhbGVudCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRG9uemVsbCBUYXls
b3IsIGNoYWlybWFuIG9mIHRoZSBib2FyZCBvZiBkaXJlY3RvcnMgZm9yIHRoZSBHcmVhdGVyIEFr
cm9uIENoYW1iZXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.