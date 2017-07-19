Echo 3 - July 20, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbCBwYXRpZW50JiM4MjE3O3MgZmFtaWx5
IHB1dHMgYSBmYWNlIHRvIGhlYWx0aCBjYXJlIGRlYmF0ZSBkdXJpbmcgcmVjZW50IEQuQy4gdHJp
cC4gUmVwb3J0ZWQgYnkgQmV0dHkgTGluLUZpc2hlci4gQSBsb2NhbCBmYW1pbHkmIzgyMTc7cyB0
cmlwIHRvIFdhc2hpbmd0b24sIEQuQy4sIGxhc3Qgd2VlayB0byBsb2JieSBhZ2FpbnN0IHBsYW5z
IHRvIHJlcGVhbCBhbmQgcmVwbGFjZSB0aGUgQWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCwgYWxzbyBrbm93
biBhcyBPYmFtYWNhcmUsIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgY29tZSBhdCBhIGJldHRlciB0aW1l
LiBCZW5qYW1pbiBEd29ybmluZywgMTAsIHdobyB3YXMgYm9ybiB3aXRoIERvd24gc3luZHJvbWUg
YW5kIGEgZm9ybSBvZiBkd2FyZmlzbSwgdHJhdmVsZWQgd2l0aCBoaXMgcGFyZW50cyB0byB0aGUg
bmF0aW9uJiM4MjE3O3MgY2FwaXRhbCB0byBtZWV0IHdpdGggbG9jYWwgbGF3bWFrZXJzIGFzIHBh
cnQgb2YgdGhlIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwgQXNzb2NpYXRpb24mIzgyMTc7cyBh
bm51YWwgRmFtaWx5IEFkdm9jYWN5IERheS4gVGhlIER3b3JuaW5ncyB3ZXJlIGluIFdhc2hpbmd0
b24gcmVwcmVzZW50aW5nIEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwsIHdoZXJlIEJl
bmphbWluIGlzIGEgcGF0aWVudC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.