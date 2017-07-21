Echo 3 - July 22, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgd3JpdGVzOiBXaXRoIHJlbGF0aW9uc2hpcHMgc2VlbWluZ2x5IGJl
eW9uZCByZXBhaXIsIENhdmFsaWVycyBzaG91bGQgdHJhZGUgS3lyaWUgSXJ2aW5nIGlmIHRoZXkg
Y2FuIGdldCBiaWcgcmV0dXJuLiBUaGUgQ2F2cyBkbyBub3QgaGF2ZSB0byB0cmFkZSBLeXJpZSBJ
cnZpbmcuPC9wPjxwPlRoZXkgZG8gbm90IGhhdmUgdG8gY2FwaXR1bGF0ZSB0byB0aGUgd2lzaGVz
IG9mIGEgMjUteWVhci1vbGQgcG9pbnQgZ3VhcmQgd2hvIGNhbm5vdCBiZWNvbWUgYSBmcmVlIGFn
ZW50IGZvciB0d28gbW9yZSB5ZWFycy4gQnV0IHJlcGFpcmluZyB0aGUgZGFtYWdlIGRvbmUgaW5z
aWRlIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSBieSBJcnZpbmcmIzgyMTc7cyByZXF1ZXN0IHRoYXQgbGVha2Vk
IG91dCBGcmlkYXkgd291bGQgYmUgbm8gZWFzeSBmZWF0LiBUaGUgQ2F2cyYjODIxNzsgJiM4MjIw
O0FsbCBmb3IgT25lJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO0FsbCBJbiYjODIyMTsgbW90dG9zIHdlcmUg
dG9yY2hlZCBpbiBhbiBpbnN0YW50LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.