Echo 3 - June 1, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Tm9ydGhmaWVsZCB3b21hbiBzZW50ZW5jZWQgdG8gNiB5ZWFycyBmb3Igc2VsbGluZyBob3Jz
ZXMgYW5kIGVxdWlwbWVudCBidXQgbm90IHByb3ZpZGluZyB0aGVtLiBSZXBvcnRlZCBieSBTdGVw
aGFuaWUgV2Fyc21pdGguIFR3byAxMC15ZWFyLW9sZCBib3lzIGZyb20gTmV3IE1leGljbyBkcmVh
bWVkIG9mIG93bmluZyBhIHJvZGVvIGhvcnNlLiBUaGV5IHdvcmtlZCBhdCB0aGVpciBmYW1pbHkm
IzgyMTc7cyBmYXJtIGFuZCBvdGhlciBuZWFyYnkgZmFybXMgYW5kIHNhdmVkIG1vbmV5IGZyb20g
YmlydGhkYXlzIGFuZCBob2xpZGF5cy4gVGhleSBib3VnaHQgYSBob3JzZSBvbmxpbmUgZm9yICQy
LDAwMCBmcm9tIGEgTm9ydGhmaWVsZCB3b21hbiwgYnV0IHRoZWlyIHByaXplZCBwb3NzZXNzaW9u
IG5ldmVyIGFycml2ZWQuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.